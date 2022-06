Koh-Lanta : Une ancienne gagnante enceinte pour la 3e fois, annonce surprise !

Cette nouvelle grossesse n'est pas une surprise pour le couple qui désirait depuis un moment agrandir la famille. Un désir qui avait été reporté suite aux opérations de sa fille Lana victime d'un problème congénital qui a dégénéré en glaucome.

Concernant les maux de grossesse, Alexandra confie ensuite qu'ils sont nombreux : "Je me surprends à me poser plein de questions avec tous ces maux (ai-je fait une bêtise ?) : nausées, vomissements, boutons, brûlures d'estomac, dégoût de tout, ne plus pouvoir faire à manger, et ne supporter que le Nutella et le McDo car bizarrement il n'y a que ça qui passe : bien gras et sucré pour prendre du poids en bonus." Et de poursuivre : "La fatigue et les réveils toutes les 20 minutes la nuit pour aller aux toilettes... les jambes gonflées et lourdes, la rétention d'eau, mal aux seins, l'aménagement à prévoir, l'organisation à 5 et l'angoisse de ne pas être à la hauteur..." Elle échangerait d'ailleurs bien sa place avec celle de son chéri !

Sur son compagnon, on ne sait pas grand-chose. Il est très discret. Alexandra avait en tout cas mis au clair les rumeurs concernant leur relation. "Certains se demandent pourquoi en statut de couple je suis en 'union libre'. C'est juste parce que je ne suis pas mariée ni pacsée, avait-elle expliqué en story sur Instagram en octobre 2020. J'attends toujours la demande en mariage. (...) Ce n'est pas pour autant que je suis polygame ou libertine."