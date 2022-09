Alexandre (L'amour est dans le pré) séparé de Mathieu : triste et frêle, il brise le silence en vidéo

"Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique", avait de son côté déclaré l'éleveur de taureaux en Camargue. Leur séparation aurait eu lieu fin août, avant que Mathieu ne parte en Colombie dans le cadre de la GPA. Les anciens tourtereaux étaient déjà séparés géographiquement puisqu'Alexandre était parti pour Deauville, pour raisons professionnelles. C'est lui qui est à l'origine de la décision. "J'ai besoin d'une vie plus turbulente, de bouger à droite à gauche, faire plein de choses. La vie que je voulais ne le correspondait plus. Je suis aussi fautif que lui, en fait, c'est 50/50. Pour ça que je l'ai laissé partir. Je suis aussi responsable que lui", avait justifié Mathieu. Et de préciser que le divorce aura lieu cet automne. Le couple s'était en effet marié en juin 2021 devant leurs proches, parmi lesquels la présentatrice Karine Le Marchand.