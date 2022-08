Alexia Laroche-Joubert hystérique dans Fort Boyard : malmenée par des insectes... son équipe éclate de rire

Candidate de l'émission Fort Boyard le 27 août 2022,Alexia Laroche Joubert a été choisie pour faire l'épreuve du train fantôme. Assise dans un wagon face à un bac en plastique rempli de copeaux de bois, l'ancienne directrice de la Star Academy est ensuite entrainée dans une pièce entièrement plongée dans le noir. Effrayée, elle sent des choses étranges tomber sur elle. "Aaaaah !" s'écrit-elle, totalement tétanisée par l'expérience. Amusés par ses cris, ses coéquipiers commentent, le sourire aux lèvres : "Elle est tellement en boucle". "Mais c'est riien !" ajoutent-ils, jusqu'au moment où Alexia Laroche-Joubert revient avec de nombreux scorpions. "Aaaaah. Il y a des trucs dans mon dos !" hurle-t-elle, "Allez allez, on attaque. pose-le et prends le !" conseillent Guillaume Pley et le journaliste Julien Fébreau avec la plus grande sérénité.

"Ouiii ouii ouiii" crie frénétiquement l'ancienne productrice de La Ferme Célébrités, Première Compagnie et Secret Story, épuisée par l'épreuve. "Prends-le sur la petite patte, allez allez !" conseillent les autres aventuriers. "Aaaah ahhhh non noooon !". "Pose-le pooose le !" souffle un coéquipier, stressé qu'Alexia n'ait pas encore trouvé le précieux papier contenant le code permettant de réaliser la combinaison gagnante.

Rebelotte pour la présidente de la société Miss France qui est ensuite à nouveau entraînée dans la salle noire où se trouvent tous les insectes. "Aaah sur ma cuisse, j'ai senti un truc sur ma cuisse ! Aaaah il y a des trucs dans les cheveux aaah et puis dans l'épaule j'en ai partout !" s'écrie-t-elle, paniquée à l'idée de découvrir quels étranges bêtes ont été jetés sur elle.

"C'est hyper marrant" rit Guillaume Pley, sûrement bien content de ne pas avoir été choisi pour faire cette épreuve. Une fois revenue, Alexia est accompagnée par de nombreux cafards tous en train de courir sur son corps. Malgré le stress, l'ancienne animatrice parvient à trouver le code et à remporter l'épreuve. Mais alors qu'elle pensait que le cauchemar était enfin terminé, elle est à nouveau entraînée contre son gré pour un dernier tour de train fantôme.

"C'est un gratuit pour la patronne ?" s'esclaffe les aventuriers, "C'est offert par la maison" ajoute Olivier Minne, ravi de sa plaisanterie envers la productrice de Fort Boyard. "AAaaah ! J'en ai partout dans les cuiissses", "On peut y aller sinon on la laisse tourner ?" propose avec humour l'un de ses coéquipiers. Finalement (et après avoir retiré tous les insectes sur elle), Alexia Laroche-Joubert est félicitée par tous ses compagnons et par l'animateur. "Tu as été extraordinaire. Bravo ! Ne t'inquiètes pas le réflexe de crier va rester pendant quelques semaines, mais tu l'as fait !" conclut Olivier Minne, très fier de la candidate.