Alexia Mori maman de trois enfants : photo de sa "transformation" physique

Voilà déjà quelques mois maintenant que la vie d'Alexia Mori a encore une fois été bouleversée. Le 16 avril dernier, l'ancienne candidate de Secret Story (2013) a donné naissance à son troisième enfant et premier petit garçon prénommé Camille. Forcément, avec cette nouvelle grossesse, le corps de la jolie blonde a encore une fois été mis à rude épreuve. Mais, malgré son emploi du temps très chargé, Alexia Mori trouve le temps de se remettre en forme. Samedi 24 juillet 2021, elle a d'ailleurs partagé le résultat de ses efforts après avoir suivi son programme sportif Alexia's Challenge sur une durée d'un mois. Bien qu'elle n'ai presque pas perdu de poids, elle apparaît amincie et tonifiée en sous-vêtements sur Instagram.

"VOILÀ MA TRANSFORMATION SUR 1 MOIS ! Photo de gauche 26 juin 57,3 kilos (2 mois après avoir accouché) photo de droite aujourd'hui 24 juillet 57,2 kilos !", confie-t-elle en légende. Et de détailler : "J'ai fait du sport 5 jours sur 7 ! J'ai fait le programme LA REPRISE (3 entraînements par semaine et une séance du programme fesses et une séance du programme ventre plat). A côté j'ai continué le programme nutrition avec pas mal d'écart restau / apéro / repas amis etc.. mais tout en restant raisonnable. Les séances m'ont pris à chaque fois moins de 30 min ! Je n'étais pas toujours motivée mais je ne me suis pas laissé le choix et j'étais tellement bien et contente à la fin de mes séances !! (...) Bref, je suis fière de moi, ça m'a grave reboosté pour continuer à fond !!"