Alice Taglioni enceinte : ventre rebondi et soirée girl power avec Sarah Lavoine

Non pas une, mais deux actrices enceintes ont pris part à une remise de prix jeudi soir, à Paris. Non loin d'Audrey Lamy et son "baby bump", Alice Taglioni a elle aussi affiché son ventre arrondi à l'occasion des Bold Woman Awards. La star attend son troisième enfant.

Le long métrage présenté l'été dernier lors du Festival du film d'Angoulême raconte l'histoire d'Aurore, qui fête ses 70 ans entourée de ses quatre enfants, dans sa belle maison familiale, à la fin de l'été. Il y a là Jean-Pierre, l'aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l'artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l'un d'eux va prendre une décision qui changera leur vie...

