Alice Taglioni et Laurent Delahousse : Le divorce "douloureux" du journaliste avant sa belle rencontre avec l'actrice

Pendant de nombreuses années, Laurent Delahousse a été marié à la journaliste Florence Kieffer avec laquelle il a eu deux filles : Liv-Helen et Sacha nées en 2005 et 2008. Alors qu'il commençait à devenir une personne influente sur le petit écran, le journaliste a un véritable coup de foudre pour Alice Taglioni lors d'une interview réalisée en 2012 sur France 2. Venue faire la promotion de son film Paris-Manhattan, l'actrice et le présentateur tombent immédiatement sous le charme. Dès lors, Laurent Delahousse commence à songer à un divorce avec son épouse. Devenant d'abord ami avec Alice Taglioni, il devine rapidement que de réels sentiments naissent entre eux. Une histoire qu'il n'est pas prêt à laisser tomber et pour laquelle il va se battre, quitte à se mettre sa famille à dos.

"Le divorce est douloureux et on devine qu'il ne fut pas facile à annoncer du côté d'Amiens [d'où vient le présentateur], où ces choses-là ne se font pas. Même si, question discrétion, la douce Alice ne dépare pas dans sa nouvelle belle-famille." racontait le JDD. Après un divorce prononcé en 2013, Laurent Delahousse officialise avec Alice Taglioni en 2014. Depuis, le journaliste est devenu papa de Swann née le 7 février 2016 et de Lino né en décembre 2019.

Le centre absolu de toute ma vie

De son côté, Alice Taglioni avait un petit garçon, Charlie (né le 18 mars 2009), dont le père est l'acteur Jocelyn Quivrin, tragiquement décédé dans un accident de voiture en 2009. Il n'avait que 30 ans. Alice Taglioni a donc dû traverser sa première maternité toute seule sans compagnon à ses côtés. Mais par amour pour lui, elle a tenu le choc. "Quand on a un enfant encore si jeune, il faut y aller, ça aide à ne pas flancher. Enfin, elle sait mieux que personne que Jocelyn lui-même n'aurait jamais accepté qu'elle lâche prise", confiait ainsi un proche à Gala.

Plus récemment, la comédienne parlait du fait d'être maman dans les pages du magazine ELLE : "Le centre absolu de toute ma vie : mes enfants. Je n'ai même pas de mot, c'est fou. C'est grâce à eux que je suis une femme heureuse".