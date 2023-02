Alicia Aylies enceinte de 7 mois et sexy en robe fendue : elle dévoile le sexe de son bébé !

Personne ne s'y attendait et pourtant... Alicia Aylies, élue Miss France 2017 il y a bientôt sept ans, a récemment annoncé sa grossesse. Et le jour de l'accouchement se rapproche inexorablement puisque la belle est aujourd'hui enceinte de sept mois ! Si elle fait attention à dissimuler certains détails de sa vie privée, elle prend néanmoins plaisir à communiquer sur l'évolution de sa grossesse. Le 15 janvier 2023, l'ancienne reine de beauté célébrait la baby-shower de son enfant à naître. L'occasion pour elle de révéler son sexe devant toute une foule d'invités...

Pour l'occasion, Alicia Aylies et sa famille ont mis les petits plats dans les grands ! Décoration sur-mesure, petits fours, boissons fraîches, ballons de baudruche, néons personnalisés, activités en tous genres et gâteau gourmand... Tout était prévu pour que l'assemblée passe un bon moment ! C'est d'ailleurs à l'Hôtel de Pourtalès, au coeur du 8ème arrondissement de Paris, que la future maman et ses proches ont voulu immortaliser ce moment important. Certaines anciennes Miss France étaient elles aussi de la partie, comme Flora Coquerel (Miss France 2014), Malika Ménard (Miss France 2010) et Sylvie Tellier (Miss France 2002), mais aussi Ophély Mézino (1ère dauphine de Miss France 2019), qui avait d'ailleurs aussi terminé 1ère dauphine à l'élection de Miss Monde 2019 !