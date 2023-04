Alicia Dauby (L'Équipe de Greg) jeune maman : elle dévoile une première photo de son adorable bébé !

C'est une annonce qui résonnait à l'époque comme un très beau cadeau de Noël. Le 24 mars 2022, Alicia Dauby, journaliste régulièrement présente sur le plateau de L'Équipe de Greg, l'émission animée par Grégory Ascher, annonçait, toute heureuse, qu'elle était enceinte. "Joyeux Noël à tous. Comme une grande partie d'entre vous l'avait remarqué, j'attends le plus beau des cadeaux dans quelques mois", révélait-elle au moment des fêtes de fin d'année. Début février, celle qui partage le plateau aux côtés de Giovanni Castaldi ou encore Raymond Domenech, faisait un petit suivi de l'état d'avancement de son ventre et on pouvait déjà remarquer que son baby bump était assez impressionnant.

Il n'aura fallu attendre qu'un mois pour voir la journaliste, qui a fêté ses 30 ans en juillet dernier, devenir maman pour la toute première fois. C'est sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 29 000 abonnés, que la journaliste aux origines tchèques a annoncé l'heureux évènement. Alicia Dauby a partagé une jolie photo en noir et blanc sur laquelle on peut voir la toute petite main de son nouveau-né, qui s'agrippe à elle tandis qu'il semble dormir profondément. Un enfant né le 3 avril 2023 et qui s'appelle Léo, comme sa maman l'a dévoilé à sa communauté sur Instagram. Les messages de félicitations pour la jeune maman ont été très nombreux, à l'image de l'ancien footballeur Djibril Cissé où encore des journalistes Marie Portolano et Laurie Delhostal, qui n'ont pas mis longtemps à lui écrire un jolie petit mot.

Alicia Dauby présente sa "petite merveille"

Dix jours après la naissance de son fils, la journaliste vient d'offrir un beau cadeau à ses fans, puisqu'elle a publié une toute première photo de son petit garçon. Dans sa story, Alicia Dauby a partagé une tendre photo (qui est à retrouver dans le diaporama) sur laquelle on peut voir le petit Léo pour la première fois et il est déjà adorable. À seulement quelques jours, le nouveau-né dort paisiblement et on peut voir qu'il a déjà les cheveux bien bruns ! "Petite merveille", écrit la belle blonde en commentaire de sa photo, suivi d'un emoji étoiles.

Déjà totalement gaga de son petit Léo, Alicia Dauby vient de faire un beau cadeau à ses abonnés, qui ont pu voir son fils pour la première fois.