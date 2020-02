Alicia Keys piège des passagers de taxi dans une vidéo hilarante !

Pour ce nouvel épisode de la série YouTube Undercover Lyft, les passagers de la compagnie de VTC américaine Lyft. Deuxième sur le marché outre-Atlantique, juste après Uber, Lyft propose des capsules vidéo depuis 2015. Dans la série, des célébrités prennent le volant et conduisent des passagers tout en parlant avec eux.

Après Shaquille O'Neal, DJ Khaled, Demi Lovato ou Odell Beckham Jr, c'est au tour d'Alicia Keys de surprendre les habitants de Los Angeles. Pour l'occasion, la chanteuse de New York s'était affublée d'une casquette, d'une chemise à carreaux et de lunettes de soleil.

À chaque question posée par ses passagers, elle a répondu avec des paroles de ses chansons. Elle a lâché quelques indices en évoquant les titres Empire State of Mine, No One ou Fallin'. Quand une jeune femme demande à Laura, le pseudonyme qu'Alicia a choisi, ce qu'elle fait pendant les vacances, elle répond "je les passe avec mes Grammys", en référence à la cérémonie est Grammy Awards qu'elle présentait. "Grammys ?", répond la passagère. "Oui, comme mes grand-mères", ironise Alicia Keys.

Undercover Lyft est aussi l'occasion pour Alicia Keys de rappeler que des donations caritatives peuvent être effectuées via l'interphase de l'application. Ce partenariat met en lumière LyftUp, une nouvelle initiative de covoiturage qui permet d'élargir l'accès au transport à ceux qui en ont le plus besoin.

"Undercover Lyft était trop amusant ! J'ai adoré, c'était une si belle expérience, a raconté Alicia Keys au magazine People, j'ai adoré avoir l'opportunité de me connecter avec les gens d'une manière aussi réelle et intime qu'en tant que chauffeuse. Je n'avais jamais rien vécu de tel !" Les passagers non plus !