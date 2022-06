Alicia (Mariés au premier regard) : De nombreux kilos en plus depuis son mariage avec Bruno, elle se sent mal

Alicia a été révélée au grand public dans Mariés au premier regard 2022, sur M6. Depuis, la belle infirmière de 28 ans est autant active qu'elle le peut sur ses réseaux sociaux, afin de partager son quotidien avec sa communauté. Et l'une de ses activités a beaucoup surprise les internautes, ce qui l'a poussée à se confier sur son poids.

Régulièrement, Alicia se rend à des séances de cryolipolyse, une technique qui détruit les cellules graisseuses par l'action du froid sans chirurgie. Les internautes se sont donc demandés pour quelle raison elle y avait recours car, selon eux, elle n'en a pas besoin. La jeune femme s'est donc expliquée en story Instagram, le mercredi 8 juin 2022. "J'ai pris beaucoup de poids depuis le mariage, c'est-à-dire 9 kilos. Ça ne me convient pas. Je ne suis pas très bien dans mon corps. J'ai envie de m'accepter. Je me suis ramollie, donc je cherche à me raffermir avec la cryolipolise", a-t-elle révélé avant de partager une vidéo de l'une de ses séances.

En revanche, il ne faut pas compter sur Alicia pour teaser l'issue de son aventure avec Bruno, qu'elle a rencontré le jour de leur mariage à Gibraltar. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 13 juin, les téléspectateurs découvriront si les deux candidats souhaitent rester mariés. Cela semble bien parti puisque lors de leur rencontre, ils ont eu un véritable coup de coeur. Une attirance qui s'est confirmée par la suite lorsqu'ils ont fait plus ample connaissance. Ils ont immédiatement été complices et se sont rapidement fait confiance. Seule petite ombre au tableau : la soeur de Bruno qui a maladroitement mis en garde Alicia sur le fait que son frère pouvait vite redescendre de son petit nuage. Une "douche froide" pour la jeune mariée qui était quelque peu inquiète par la suite. Cette situation fera-t-elle tout basculer encore les tourtereaux ? La réponse lundi prochain et lors du "Que sont-ils devenus six mois plus tard ?" Le public découvrira ainsi quels couples sont encore ensemble, six mois après la fin de l'émission.