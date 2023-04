Alicia (Mariés au premier regard) s'explique sur sa prise de poids qui fait tant parler

La vie d'Alicia a assurément changé depuis sa participation à Mariés au premier regard en 2022. La jeune femme de 28 ans y a trouvé ce qu'elle cherchait : l'amour avec un grand A. En effet, les experts ne se sont pas trompés en lui présentant Bruno, à qui elle a dit "oui". Les deux tourtereaux coulent toujours aujourd'hui des jours heureux et ils envisagent dans un futur proche de fonder une famille, à l'image de leurs amis Pauline et Damien.

Mais contrairement à ce que certains pensent, un premier bébé n'est pas du tout en route ! Alicia a été obligée de clarifier sa situation dans la journée de mardi 4 avril après avoir reçu de nombreux messages la suspectant d'être enceinte. Et pour cause, la jolie blonde a pris un peu de poids ces derniers temps. Mais la raison n'est pas aussi joyeuse que ce que les internautes pouvaient s'imaginer. "Tous les jours dans mes messages privés, on me dit 'T'es enceinte' ou on me dit 't'as grossi oulala'. Oui, j'ai grossi, je me vois dans un miroir, je le sais. Je me pèse, je le sais. Pas besoin de me le rappeler", a-t-elle d'abord confirmé, lassée de faire l'objet de tels commentaires.

Un séjour dans un "centre spécialisé" prévu

Alicia a ensuite révélé souffrir de pépins de santé qui lui imposaient ces nouveaux kilos. "Ce n'est pas un problème alimentaire, j'ai une bonne hygiène de vie. C'est un problème de santé. Voilà, je vous le dis. Je ne vais pas en parler tous les jours. Aujourd'hui, je suis allée chez l'endocrinologue. C'est la conséquence de certains antécédents médicaux dus à mes soucis de santé liés à mon accident de voiture. J'ai un problème au pancréas", a-t-elle fait savoir. Celle qui a perdu sa soeur dans ce tristement fameux accident de voiture a ainsi indiqué se rendre prochainement "dans un centre spécialisé" pour y réaliser des examens et alors, peut-être, "pouvoir trouver des solutions pour vivre avec".

Après cette mise au point, Alicia a rappelé à ses abonnés que certains de leurs commentaires pour être blessants, notamment lorsqu'il s'agit du physique. "Ça me fait juste une piqûre de rappel sur le fait que j'ai un problème de santé qui fait que je ne contrôle pas ma prise de poids", a-t-elle souligné.