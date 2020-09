Alix (Koh-Lanta) : La mort de sa soeur, un mensonge ? L'incroyable accusation

Un message dur et complètement déplacé auquel la jeune sportive répond sans détour. "'Gardez-vous de la jalousie, surtout des excès qu'elle entraîne.' Je ne retiendrai que l'amour et la bienveillance de tous vos messages que je reçois au sujet du dernier épisode de Koh-Lanta. Cependant il existe encore des cas isolés de médiocrité humaine", déplore-t-elle.

Rappelons qu'au lendemain de l'épisode de Koh-Lanta, Alix confiait à TV Mag avoir perdu sa petite soeur. "J'ai beaucoup pensé à elle lorsque j'étais aux Fidji [le tournage s'est déroulé durant l'automne 2019, NDLR] et aujourd'hui, j'espère qu'elle est fière de moi. Chaque jour qui passe, j'aime la vie et je me bats pour elle qui n'a pas eu la force de se battre. Nous étions différentes, mais très très proches. (...) Ma petite soeur n'a appris ma participation qu'une semaine avant son décès. Elle m'avait exprimé tout son amour et sa fierté, c'est ce qui me porte aujourd'hui."