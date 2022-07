Alix (Koh-Lanta) sort du silence après sa disparition : révélations sur sa santé

La candidate de Koh-Lanta : les 4 Terres (2020) et Koh-Lanta All Stars (2021) n'est pas au meilleur de sa forme. Après avoir posté un message intriguant et inquiétant, Alix Noblat a donné de plus amples précisions en story Instagram, ce mercredi 20 juillet 2022.

La charmante blonde préfère rester discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais, face aux nombreux messages d'inquiétude qu'elle a dû recevoir, la compagne de Mathieu - qu'elle a rencontré lors du tournage des 4 Terres - a de nouveau écrit un message en story afin de tenir sa communauté informée. "Hello. Les choses sont en voie d'amélioration. J'ai fait mes examens pour la thyroïde et j'attends les résultats. Merci pour tous vos messages bienveillants auxquels je n'ai pas encore répondu. Aujourd'hui, j'attends l'arrivée d'une boule d'énergie qui va me requinquer", a-t-elle écrit. De quoi sans doute rassurer quelque peu les internautes. Peut-être leur donnera-t-elle des nouvelles une fois ses résultats tombés.

Rappelons que le 18 juillet dernier, Alix avait inquiété les personnes qui la suivent en postant : "Une pause s'impose. Je me suis toujours refusée de vous partager une fausse idée de ma vie. Aujourd'hui les choses qui arrivent font en sorte que j'ai besoin d'un peu de recul par rapport à ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé. Je me suis toujours fait la promesse d'être transparente et vraie avec vous. Et aujourd'hui sans filtre j'ai juste besoin de faire un break. Merci." Ses abonnés craignaient donc qu'un drame ne soit arrivé. D'autant plus qu'en début d'année, l'ancienne aventurière de TF1 avait révélé que son père était de nouveau touché par un cancer. "Un nouveau cancer apparaît, l'ablation totale du côlon est nécessaire. Suite à cette opération, le diabète est bien plus difficile à gérer et il était hors de question à mon sens que mon père soit obligé de manger des repas sans aucune saveur ni goût qu'on lui proposait sous prétexte qu'il était diabétique", avait-elle déclaré. Fort heureusement, cela ne le concernait pas.