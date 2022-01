Mathieu (Koh-Lanta) blessé, sa compagne Alix se moque : "Il se plaint sans arrêt, je n'en peux plus !"

Coup de foudre sur une île déserte pour Alix et Mathieu. Le couple s'est rencontré en 2020, lors du tournage de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Ils représentaient tous les deux l'équipe des Sudistes et ont rapidement noué des liens complices. Aujourd'hui, ils affichent leur amour aux yeux de tous, notamment sur les réseaux sociaux. Mais pas que... En effet, le duo se taquine également devant ses nombreux abonnés.

Mardi 4 janvier 2022, en story sur Instagram, Alix semble préoccupée par quelque chose. Sans plus attendre, elle partage alors avec ses fidèles followers cette interrogation qui la perturbe. "J'ai une question de la plus haute importance. Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui sont capables de faire des choses extraordinaires, qui ont une résistance physique extraordinaire mais qui sont capables de se plaindre pour des choses minimes ?", demande-t-elle. Et d'expliquer le pourquoi de cette question : "Du style Mathieu Blanchard qui est capable de courir le TMB, d'avoir une super place et d'enchaîner des courses de malade et qui se plaint sans arrêt parce qu'il s'est coupé le bout du doigt en coupant du pain. Le fameux 'Mon doigt me lance', x fois dans la journée. Je n'en peux plus."

Dans la foulée, la jolie blonde récemment vue dans Koh-Lanta, La Légende, l'édition All Stars célébrant le vingtième anniversaire du jeu de survie de TF1, publie, toujours en story sur le réseau social de partage d'images, une photo de son amoureux blessé. Le charmant Mathieu apparaît alors en t-shirt et gilet à capuche, les yeux rivés sur son index gauche, enroulé dans un bandage qui fait office de pansement.

Un petit bobo sans aucun doute inconfortable mais pas si douloureux que Mathieu voudrait le faire croire, comme l'indique Alix ! Rien à voir avec la blessure qui a fait souffrir la jeune sportive en décembre 2020. Rappelons que l'aventurière s'était cassé le doigt et avait même partagé des photos des dégâts, présentant son ongle déchiqueté, dissociant ainsi l'"ancien ongle" et "la partie molle qui fait vraiment mal".