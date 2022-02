Alizée et Maxime (Pékin Express) importunés par des fans intrusifs : ils prennent une grande décision

Le week-end s'est révélé des plus réjouissant pour Alizée et Maxime ! Les amoureux révélés dans Pékin Express en 2018 a opéré un grand changement, à savoir un déménagement. En effet, sur Instagram, ils ont annoncé avoir investi une nouvelle maison, laquelle semble très luxueuse au vu de la photo postée. Au milieu d'un décor naturel, la famille de quatre - avec les petites Thi-Waï (1 an et demi) et Soa-Li (bientôt 3 mois) - prend la pose sur une terrasse exceptionnelle dotée d'une piscine.

Cette maison marque un nouveau départ pour le quatuor après une période très contraignante. "NEW HOME !!! Et toujours en Bretagne. Vous l'avez compris, nous avons été obligé de déménager, la situation devenant compliquée à notre ancienne adresse, ce sera donc notre dernière étape avant l'emménagement dans notre future maison actuellement en construction. On vient de compter, c'est notre 7ème déménagement avec Biche depuis notre premier studio il y a déjà 13 ans !", a légendé Maxime sans cacher son excitation.

Plus tard, il a apporté quelques précisions sur ces "complications" rencontrées alors que plusieurs internautes se posaient la question. "Nous avions énormément de vis-à-vis (nous étions visibles dans notre salon depuis le portail) et recevions des coups de sonnette de plus en plus régulier, difficilement gérables avec les siestes des petites, et les livraisons que nous rations car nous avions désactivé la sonnette", a-t-il confié.

L'ancien baroudeur de M6 est désormais plus serein à l'idée d'habiter dans une maison plus "reculée" où il est "impossible d'y accéder".