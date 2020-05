Alizée (Pékin Express) enceinte : baby bump de sortie et premières sensations

Candidats emblématiques de Pékin Express, Alizée et Maxime entament une nouvelle aventure, celle de devenir parents. Il y plusieurs jours, après quelques mois de secret, le couple révélait sur les réseaux sociaux qu'il attendait son premier enfant. "Notre vie va changer ! LE ou LA petite rousse avec les yeux bridés dont nous avons toujours rêvé va débarquer et il/elle est made in Chalong !", a annoncé le jeune homme de 29 ans.

Depuis, Alizée se prête volontiers au jeu des confidences avec les internautes, mais ce week-end, elle a préféré dévoiler l'évolution de son baby bump. Si ce dernier se fait quelque peu attendre pour véritablement pointer le bout de son nez, la belle brune peut toutefois déjà sentir la présence de son bébé. À travers une photo en noir et blanc où elle apparaît allongée sur son canapé, la main sur le bidou, elle commente : "Bébé est en train de bouger." Il faut dire qu'Alizée est enceinte d'environ quatre mois, si l'on en croit les confidences de son mari, lequel a confié avoir appris l'heureuse nouvelle le 14 février dernier, soit le jour de la Saint-Valentin.

Cette grossesse a une saveur toute particulière

Très heureuse de partager sa grossesse avec ses admirateurs, Alizée leur a offert une autre photo sur sa page Instagram, sur laquelle elle s'affiche radieuse dans une robe blanche épousant parfaitement ses nouvelles formes. "Je tenais à vous remercier infiniment pour tous vos messages, vos mots si gentils et si bienveillants, on ne s'attendait tellement pas un retour comme celui-ci. Merci mille fois, c'est hyper touchant. Cette nouvelle aventure s'annonce d'être la plus belle... PS : je suis preneuse de tous vos petits conseils", a-t-elle légendé, comblée.



On peut facilement comprendre l'excitation de l'ancienne candidate du jeu de M6 étant donné qu'elle a été victime d'une fausse couche auparavant. "Cette grossesse a une saveur toute particulière, ayant fait une fausse couche avant celle-ci, l'annonce s'est faite avec beaucoup de recul", révélait-elle le 13 mai dernier. Désormais, les internautes n'attendent plus qu'une chose : découvrir le sexe du bébé !