Alizée (Pékin Express), son mari Maxime moins sexy qu'Hugo Philip : drôle de comparaison en photo

Alizée a dû faire rire beaucoup d'internautes vendredi 19 février 2021. La jeune maman, qui a accueilli sa fille Thi-Waï le 15 octobre dernier, a décidé d'afficher son mari Maxime sur Instagram. Via sa story, la jolie brune de 28 ans l'a pris en flagrant délit de "rasage de téton". L'ancien candidat de Pékin Express apparaît alors torse nu et en caleçon devant son miroir. "Soit t'as le sex-appeal, soit tu l'as pas", commente-t-elle, hilare.

Après quoi, Alizée a décidé de le comparer à Hugo Philip (à voir dans notre diaporama). Pour ce faire, elle a mis la main sur une photo de l'époux de Caroline Receveur sur laquelle lui aussi est immortalisé en caleçon et torse nu. Et on ne peut pas dire que la ressemblance est flagrante entre les deux hommes... Et pour cause, le père de Marlon y dévoile son corps très musclé, doté de tablettes de chocolat impressionnantes. De l'autre côté, Maxime apparaît plutôt frêle et sans abdominaux visibles. "Il y a Hugo Philip... Et il y a mon mec", écrit Alizée, taquine.

Qu'à cela ne tienne, Alizée n'a pas besoin que sa moitié ait le même physique d'Hugo Philip pour en être folle amoureuse. D'ailleurs, cela fait douze ans qu'ils forment ensemble un couple uni, soit depuis qu'ils ont 15 et 17 ans. Le 31 décembre 2020, ils fêtaient leur anniversaire de rencontre sur les réseaux sociaux en partageant des photos témoignant des années qui ont passé. "Déjà 12 ans que nous nous sommes trouvés ! Le 31 décembre 2008, j'avais 17 ans, tu en avais 15, si j'avais su qu'en t'invitant à cette soirée de nouvel an ma vie allait changer. Et désormais chaque année je ne peux l'oublier, c'est notre anniversaire, celui de notre amour, celui de notre vie, je t'aime Biche", légendait Maxime avec tendresse. Douze ans après leur coup de foudre, Alizée et Maxime sont mariés et parents. Alors les tablettes de chocolat n'ont aucune importance !