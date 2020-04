Alizée, tous ses tatouages : symboles et significations intimes...

Maman d'Annily (14 ans, issue de son union avec Jérémy Chatelain) et de Maggy (4 mois, fruit de ses amours avec Grégoire Lyonnet), Alizée a toujours assumé son côté femme-enfant. Passionnée de tatouages depuis de nombreuses années, l'interprète du titre Moi... Lolita les avait, en partie, dévoilés lors de l'émission Bienvenue chez Cauet en 2013. Une énorme Fée Clochette dans le dos qui veille sur elle, une Blanche-Neige armée d'une kalachnikov, une Sailor Moon, Une Minnie Mouse ou une Aralé issue du dessin animé japonais Dr Slump, la chanteuse affiche aux yeux de tous son amour pour les dessins animés et les mangas. Face à l'animateur Cauet, Alizée confiait également que son premier tatouage était une mini-Fée Clochette sur la fesse droite.

Alizée a également sa fille Annily dans la peau puisqu'elle s'est fait tatouer sa princesse en version cartoon sur l'avant-bras. Interviewée en 2015 par le Parisien à propos de ce tatouage, Alizée avait expliqué : "Mon préféré, c'est celui en forme de personnage manga sur l'intérieur de l'avant-bras, qui représente très fidèlement ma fille quand elle avait 3 ans." Second tatouage pour Annily, mais aussi référence à ses origines corses, l'artiste a un tatouage "2A" sur le poignet gauche.

Le seul tatouage qu'Alizée a regretté et souhaité effacer est le prénom du père de sa fille aînée qu'elle avait tatoué en hébreu sur son poignet gauche (elle l'a fait retirer au laser après leur rupture). Depuis, la belle brune a inscrit sur sa peau son amour pour son époux, Grégoire Lyonnet. En 2014, les amoureux se sont fait tatouer ensemble pour symboliser leur amour. Sur l'avant-bras d'Alizée est encré "One love", tandis que sur celui de Grégoire est inscrit "One life". Une façon très romantique de se dire à l'un et l'autre qu'ils s'aiment pour l'éternité.