Alizée très enceinte : Nouvelle photo de son énorme baby bump

Alors qu'elle vient d'ouvrir un deuxième établissement de danse, la chanteuse – et désormais danseuse ! – Alizée achève sa grossesse. Elle ne se prive jamais d'afficher son baby bump toujours plus rond sur Instagram en attendant son terme qui devrait arriver en décembre 2019.

Déjà mère d'Annily, 14 ans (issue de son union passée avec Jérémy Chatelain), Alizée prépare la naissance de son futur bébé. Et si sa famille s'agrandit, elle n'arrête pas pour autant de travailler. Après avoir posté des photos des divers achats effectués pour sa petite fille, elle pose avec son mari sur ses réseaux sociaux. Ou plus exactement, Alizée pose et Grégoire Lyonnet danse. On voit l'ancien danseur de Danse avec les stars en pleine figure de breakdance, sa spécialité, alors que l'interprète de Moi... Lolita prend une photo dans le miroir. Elle arbore une tenue détendue avec un legging noir, un gilet et des bottes Ugg fourrées.

Anciens vainqueurs de Danse avec les stars saison 4, les amoureux ont le rythme et la danse dans la peau. Et dans le studio Lyonnet, les cours sont dispensés par Alizée elle-même ! Ses leçons sont d'ailleurs souvent également suivies par sa fille aînée. Ce changement de carrière était plutôt bien pensé puisque l'école du couple, située, en Corse, ne désemplit pas. Le spectacle, dont on a pu voir la vidéo sur IGTV le 29 septembre, montre tout le talent des jeunes et des moins jeunes. Une représentation largement acclamée par les anonymes, ainsi que par les grands noms de la danse.

Pour le moment, à l'approche de l'accouchement, Alizée a mis la danse sur pause et se consacre pleinement à la venue de ce bébé.