Alizée enceinte : la naissance pour très bientôt, la preuve en image !

Nouveaux projets pour une nouvelle vie

Elle ne poussera peut-être plus jamais la chansonnette, mais Alizée n'a pas décidé de jeter ses affinités artistiques aux oubliettes. Grande gagnante de la saison 4 de Danse avec les stars, la jeune femme de 35 ans a trouvé l'amour, mais aussi une vocation. Elle qui donne des cours de danse dans sa propre école va d'ailleurs bientôt ouvrir, avec son époux, un second établissement. "Quand on vend des albums, quand on fait des interviews, quand on a toute cette vie de chanteuse, on a une image à tenir, poursuivait-elle sur TF1. Là, dans la vie que j'ai aujourd'hui, je ne joue pas du tout de rôle, je suis moi-même." Quoi de mieux pour accueillir, en ce monde, un nouveau petit être ?