Alizée enceinte : elle s'amuse de son gigantesque baby bump

L'accouchement, c'est pour bientôt ! Enceinte de son mari Grégoire Lyonnet, Alizée (35 ans) sera bientôt maman d'une deuxième petite fille. Le 27 septembre 2019, l'ancienne muse de Mylène Farmer s'est amusée de son énorme baby bump.

Sur Instagram, on découvre le ventre très rond de la chanteuse à côté de deux boules discos posées au sol. Elle écrit : "Trio de O... !" Déjà mère d'Annily, 14 ans (issue de son union passée avec Jérémy Chatelain), la naissance de son futur bébé est prévue pour décembre 2019. Et si sa famille s'agrandit, c'est également le cas de son studio de danse Lyonnet qui connaît un véritable succès en Corse. Propriétaires de cette école de danse, Alizée et Grégoire s'apprêtent à ouvrir un second établissement.