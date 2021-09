Allison Mack membre d'une secte sexuelle : elle entre en prison, pour un long moment...

Pendant le procès, Allison Mack s'était excusée pour son rôle au sein de NXIVM, notamment après avoir écouté le témoignage d'une victime, "le plus grand regret" de sa vie. "Je suis pleine de remords et de culpabilité. J'ai renoncé à Keith Raniere et à ses enseignements. Du plus profond de mon âme, je suis désolée", avait-elle assuré devant la cour. Ces derniers jours, Allison Mack avait été aperçue souriante avec un nouveau compagnon, faisant du shopping et s'offrant une dernière virée au restaurant avant la vie carcérale. Pendant les trois années suivant sa libération, elle sera placée en liberté surveillée et devra répondre à de nombreuses obligations. Un long chemin vers la vie normale.