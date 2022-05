Alphonso Davies : Le joueur du Bayern Munich annonce sa rupture avec l'une des stars du PSG !

C'est déjà fini entre Alphonso Davies et Jordyn Huitema, qui formaient l'un des couples les plus glamours du football mondial. Le jeune footballeur de 21 ans, né au Ghana avant d'immigrer au Canada, s'est fait connaître des amateurs de football en 2019 lors de sa première saison avec le Bayern Munich. Doté d'un physique exceptionnel et d'une vitesse prodigieuse, le latéral gauche a fait sensation et fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Un statut qui l'a amené à découvrir la célébrité et depuis, sa relation avec la joueuse du Paris Saint-Germain est devenue de notoriété publique.

Les deux sportifs sont en couple depuis avril 2017, lorsqu'ils évoluaient tous les deux du côté des Whitecaps de Vancouver (Canada). Depuis, leur histoire semblait plus que solide et les deux stars se sont retrouvées pas si éloignés que ça entre Munich et Paris. Malgré tout, leur belle romance vient de s'achever et c'est Alphonso Davies qui en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. Le coéquipier de Lucas Hernandez et Kingsley Coman en club vient de partager un bref communiqué dans lequel il officialise leur rupture. "Oui, Jordyn et moi avons décidé de nous séparer", révèle-t-il dès le début de son message.

Les rumeurs sur elle sont fausses. C'est une bonne personne, j'ai beaucoup de respect pour elle

Des rumeurs selon lesquelles Jordyn Huitema aurait été infidèle envers son amoureux ont commencé à se propager ces derniers jours et Alphonso Davies a tenu à y répondre. "Les rumeurs sur elle sont fausses. C'est une bonne personne, j'ai beaucoup de respect pour elle. Je lui souhaite le meilleur et je demande à tout le monde de respecter notre vie privée", ajoute le footballeur. Un message envoyé aujourd'hui et qui a fait énormément réagir puisqu'il a été liké plus de 114 000 fois.