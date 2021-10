Alyssa Milano et Shannen Doherty en guerre à l'époque de Charmed... mais aujourd'hui ?

Elles ne se sont pas réconciliées en un coup de baguette magique, mais leurs relations semblent désormais plus apaisées. Alyssa Milano et Shannen Doherty, qui n'étaient pas grandes copines sur le tournage de la série Charmed - et encore moins quand l'interprète de Prue Halliwell a claqué la porte en 2001 - entretiennent aujourd'hui des liens "cordiaux". C'est ce qu'a expliqué l'héroïne de Madame est servie, le mardi 26 octobre 2021, alors qu'elle assurait la promotion de son livre Sorry Not Sorry auprès d'Entertainment Tonight.

J'accepte ma part de responsabilité dans toutes ces tensions qu'il y a eu entre nous

Il y avait du drame dans l'air à l'époque où elles enchaînaient les formules magiques avec Holly Marie Combs. Au bout de trois saisons, Shannen Doherty avait décidé - volontairement - de quitter ses soeurs de fiction pour éviter les frictions. "Mais vous savez, j'accepte ma part de responsabilité dans toutes ces tensions qu'il y a eu entre nous, explique Alyssa Milano. Je crois que notre lutte venait d'un sentiment de compétition, alors que la série mettait en avant un sentiment de sororité. J'ai toujours une certaine culpabilité en moi à ce propos."

Je lui écris plusieurs fois dans l'année pour prendre des nouvelles

La série Charmed n'était, décidément, pas le terrain idéal pour se faire des amis. Rose McGowan, qui a pris la suite de Shannen Doherty en incarnant Paige Matthews, n'est pas non plus en excellents termes avec ses anciennes collègues. Mais en entendant parler de l'état de santé de Shannen, qui est atteinte d'un cancer à un stade avancé, Alyssa Milano a décidé de baisser les armes et de lui envoyer un message pour lui souhaiter de vaincre ce démon. "Je lui écris plusieurs fois dans l'année pour prendre des nouvelles, confirme-t-elle. J'ai beaucoup de respect pour elle. C'est une très bonne actrice, elle aime tellement sa famille. J'aurais juste aimé être assez forte, à l'époque, pour le reconnaître..."