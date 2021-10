Shannen Doherty face au cancer : elle dévoile des photos chocs de sa convalescence

Shannen Doherty s'est replongée dans ses mauvais souvenirs et a partagé des photos d'elle alitée et en sang sur Instagram, datant de l'époque où elle faisait des séances de chimiothérapie. L'actrice américaine, qui se bat contre un cancer du sein depuis 7 ans, souhaite sensibiliser le public et pousser les femmes à se faire dépister. Crâne rasé et visage blafard, la comédienne dévoile les pires journées de sa vie pour la bonne cause.

"En ce mois de sensibilisation au cancer du sein, je souhaite en partager plus sur mon expérience personnelle, de mon premier diagnostic jusqu'au second. Est-ce tout rose ? NON. C'est réaliste et j'espère que cette démarche nous éduquera tous et que nous serons plus à l'aise sur ce à quoi le cancer ressemble", a noté l'interprète de Prudence Halliwell dans Charmed sur Instagram. En plus de donner des conseils, l'ancienne acolyte du regretté Luke Perry et de Jason Priestley dans Beverly Hills 90210 écrit : "J'espère pouvoir encourager des gens à faire des mammographies, des check-up réguliers et vous aider à affronter votre peur et faire face à peu importe ce qui se trouve devant vous."

Shannen Doherty révèle comment elle a pu retrouver le sourire durant cette période atroce. "J'essayais de me remonter le moral en portant des pyjamas rigolos que mon amie Kristy m'a donné et cela a fonctionné. J'avais l'air ridicule mais j'étais capable de rire de moi. L'humour m'a aidé à traverser ce qui me semblait impossible".