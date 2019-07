Jason Priestley (Beverly Hills) et la mort de Luke Perry : "Il a laissé un vide"

Il interprétait Brandon Walsh dans la série culte Beverly Hills. Le 23 juillet 2019, Jason Priestley a admis au cours d'une interview accordée à Good Morning America que le reboot de la série était différent sans Luke Perry. L'acteur a succombé à un accident vasculaire cérébral, le 4 mars 2019, à l'âge de 52 ans. Le drame est survenu à quelques jours de l'annonce officielle du retour de la série culte, dont le tournage a depuis débuté. Forcément, l'absence de Luke Perry laisse un grand vide.

"C'était dur. C'était la chose la plus dure à faire dans tout ce processus", a confié Jason Priestley au sujet du tournage. "Luke avait une forte personnalité et un grand coeur. Il tenait une grande place dans la vie de chacun d'entre nous et le fait de ne plus l'avoir à nos côtés... il a vraiment laissé un vide que tout le monde a pu ressentir", poursuit l'acteur de 49 ans. Avant sa mort, Luke Perry n'avait pas confirmé sa présence dans le reboot de la série, il avait uniquement donné son accord pour participer à quelques épisodes.

Beverly Hills n'est pas la seule série qui a fait la renommée internationale de Luke Perry. Riverdale (Netflix) a su souligner le talent de l'acteur américain et ses showrunners ont décidé de lui rendre hommage à leur manière. Selon Entertainment Weekly, Shannen Doherty devrait rejoindre le reste du casting pour cet épisode hommage. "C'était quelque chose que Luke voulait depuis la saison 1. Ils étaient si amis et, maintenant, on est en train de monter cet épisode hommage. Nous voulions le rendre aussi unique que possible et nous avons demandé à Shannen. Elle a lu le script et a immédiatement dit oui. Ça a beaucoup d'impact", explique le producteur de la série, Roberto Aguirre-Sacasa.