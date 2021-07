Amanda Lear divorcée : Qui est Alain-Philippe Malagnac, son ex-mari mort tragiquement ?

Amanda Lear se souviendra à jamais de l'an 2000. En décembre, l'actrice - qui entretient le mystère autour de son âge - a perdu un être cher lors d'un incendie : son mari Alain-Philippe Malagnac. Un drame qui la marquera à jamais.

Amanda Lear a été en couple avec Alain-Philippe Malagnac. Un homme d'affaires, collectionneur d'art et producteur musical. Les tourtereaux se sont même mariés à Las Vegas, le 13 mars 1979. Et ils filaient le parfait amour, jusqu'à ce que tout bascule dans la nuit du 15 au 16 décembre 2000. Un incendie s'est déclaré dans le mas provençal de Saint-Etienne-du-Grès (Bouche-du-Rhône) des amoureux, vers 6 heures du matin. Il a tout détruit sur son passage et a fait perdre la vie à Didier Dieufis, ami intime de la chanteuse, et Alain-Philippe Malagnac. Tous deux sont morts "des suites de l'inhalation de gaz toxiques".

C'est le maire de Saint-Etienne-du-Grès, puis son ami Michel Drucker qui lui ont annoncé la terrible nouvelle, alors qu'elle travaillait sur un tournage, en Italie. Après une enquête de police, la piste de l'accident avait finalement été retenue. Mais une rumeur avait évoqué un possible suicide d'Alain-Philippe Malagnac. L'homme de 49 ans avait entretenu une longue relation amoureuse avec le défunt romancier Roger Peyrefitte. Ce dernier aurait écrit avoir signé un pacte de suicide avec son ancien amant à la mort de l'autre. Et le romancier était décédé quelques semaines plus tôt, à Paris. Des rumeurs balayées par Amanda Lear à l'occasion d'une interview pour Le Parisien, un an après l'incendie dans lequel elle a tout perdu : "Les conclusions sont claires : l'acte de malveillance est écarté et l'imprudence ou la fausse manoeuvre sont privilégiées." Et de poursuivre qu'elle tentait comme elle le pouvait de remonter la pente : "Je ne suis pas bien. Je prends des antidépresseurs, mon psychanalyste dit que je ne remonte pas la pente. Je suis toujours seule. Je ne peux pas tourner la page tant que la maison ne sera pas complètement reconstruite. C'est comme si j'avais une énorme épine dans le pied qui m'empêche d'avancer. Alors j'essaie de me jeter à fond dans le boulot."

Aux dernières nouvelles, Amanda Lear est une femme célibataire. En 2018, elle confiait à Nous Deux qu'elle avait "fermé boutique" quand on l'a interrogée sur sa vie amoureuse.