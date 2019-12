Amanda Lear en haut échancré non loin de Cécile de Ménibus et son chéri

Anonymes et personnalités se mettent dans l'ambiance de Noël ! Le 17 décembre, les people étaient conviés à participer au dîner Shortcut Secret Christmas Dinner, à la brasserie Lutetia, à Paris. La liste des invités était longue comme un bras !

Ce dîner avait été conçu pour l'occasion par le chef Gérald Passedat - sacré 3 étoiles au décrié Guide Michelin en 2008 - dans la grande tradition d'un noël méditerranéen. Il faut dire que le chef vient de Marseille. Le Lutetia, qui était resté sous la gestion de Concorde Hotels (Groupe du Louvre) a rejoint la petite collection d'hôtels de luxe The Set créée par le PDG d'Alrov Group et son fils, Alfred et Georgi Akirov.

Ce dîner de Noël avant l'heure a régalé les papilles de la touche-à-tout du show-business Amanda Lear. La star, grosses lunettes roses sur le nez, avait opté pour un look audacieux en veste en cuir matelassée sur un haut à col rond échancré sur la poitrine au point d'offrir une vue sur ses attributs... Un peu plus loin, l'animatrice et comédienne Cécile de Ménibus avait elle joué la carte de la sobriété en robe de soirée avec une grosse ceinture, prenant la pose auprès de son amoureux Thierry Tourault.

Il fallait aussi compter sur la présence de Lionel Laval, Franck Riester (ministre de la Culture), Christophe Pinguet, Gilbert Coullier et sa femme Nicole Coullier, Orlando, Galia Salimo, Sylvie Rousseau ainsi que Bernard Murat et sa femme Andrée Zana-Murat, Rachel Bourlier, Mathieu Gallet, Chloé Bouygues et son mari Yannick Bolloré, Jacques Demri, Philippe Benacin, Nadia, Elise...

Citons aussi la participation à ce moment savoureux et convivial de Thomas Aillagon, Guillaume-Olivier Robic, Hervé Mikaeloff, Michaël Remy, David Manessi-Souffan, Alessandro Manessi-Souffan, Catherine Madar entourée de Baptiste et Elisa, Benjamin Cozanet, Guy de la Gravière, Diane Jurien, Elisabeth Billiemaz, Christine Pigeyre, Jean-Pierre Formica, Jean-Pierre Hanki, Philippe, Tanguy Rebours de Chollet, Ronan Lebreton-Dorel ou encore Nanou Brucker, Véronique Waché, Helen Lee Bweeg, Bruno Bweeg, Thomas Lanzenberg, Frédéric Walter, Jeanne d'Hauteserre (maire du 8e arrondissement de Paris), François Seurre, Claude Duval, David Teboul...

Autour d'une coupe de champagne ou d'une brochette, il fallait également compter sur Christophe Jakubyszyn, Armelle Kermoal-Siiriaunen qui a posé avec Patrice, Nicole Sonneville, Dominique Segall, Yoann Usai, François Xavier, Erwig, Cécile...