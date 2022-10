Amanda Lear s'affiche en très bonne compagnie : cet homme ultra-sexy dont elle est proche...

Amanda Lear est devenue une icône. La blonde, tantôt comédienne, tantôt chanteuse ou artiste et mannequin, n'a jamais caché son appétence pour les hommes bien plus jeunes. Un attrait qu'elle assume pleinement, pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans sur son compte Instagram. Le 10 octobre dernier, Amanda a posté un cliché d'elle en très bonne compagnie. Pas de copine ni de grands amis du show business, non, non ! Elle s'est tout bonnement affichée devant l'hôtel Meurice de Paris auprès d'un magnifique brun aux cheveux longs et à la barbe de trois jours, un physique de mannequin qui a fait fondre le public.

Pas de prénom pour les présentations, un simple "mon coach de tennis" en guise de légende. L'air coquin à ses côtés, Amanda Lear semble bien plus proche du prof de tennis qu'il n'en a l'air. On comprend mieux pourquoi l'ancienne muse de Salvador Dali s'est mise à tâter de la raquette !