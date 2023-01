Amanda Sthers partage une rare photo de son frère Briag... la ressemblance est hallucinante !

Décidément, ces deux-là deviennent tout bonnement inséparables ! Née à Paris en 1978, Amanda Sthers a grandi dans une famille nombreuse. Fille d'une lobbyiste et avocate et d'un psychiatre auteur, elle a découvert la vie entourée d'un frère et d'une soeur. Cette dernière est plutôt connue puisqu'il s'agit de la chanteuse Oriane Maruani. Mais c'est le frangin qui est actuellement la star du clan, puisqu'il a tout récemment célébré son anniversaire.

C'est l'une des plus belles âmes que je connaisse

Briag Maruani est lui aussi un grand mélomane, puisqu'il est musicien au sein du groupe The Downtown Lights et qu'il travaille, en tant que journaliste, pour le magazine Rock & Folk. Le 20 janvier 2023, Monsieur a donc soufflé ses bougies et a eu droit, pour l'occasion, à un joli message de la part de sa soeur. Sur son compte Instagram, Amanda Sthers a effectivement partagé l'un de ses portraits - sur lequel on constate une ressemblance frappante ! - afin de lui déclarer sa flamme. "Joyeux anniversaire à mon frère, écrit l'ancienne compagne de Patrick Bruel. C'est l'une des plus belles âmes que je connaisse."

Briag Maruani, omniprésent dans la vie d'Amanda Sthers

Si vous ne connaissez pas la carrière musicale de Briag Maruani, vous avez pu l'apercevoir, il y a quelques semaines, à la galerie 75 Faubourg, située dans le 8e arrondissement de Paris. Sa soeur, Amanda Sthers, a organisé le 2 décembre 2022 le vernissage de son exposition Le lendemain, tout a changé... et impossible pour lui de manquer un tel évènement ! L'écrivaine, scénariste et réalisatrice s'est lancée dans la collecte de photographies en noir et blanc et a décidé de les réunir, avec un fil rouge, et quelques descriptions savamment écrites par ses soins, sur les murs de ce lieu de culture. On retrouve notamment, dans ces trésors de brocantes, des enfants, des parents, des couples qui se marient... qu'importe le médium, la maman d'Oscar et Léon a donc, toujours, la famille en ligne de mire.