Amandine Pellissard accusée de fraude : elle reconnaît les faits et s'explique

Depuis bientôt deux ans, Amandine Pellissard s'est construite une petite notoriété grâce à sa participation dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Cette première exposition médiatique avec son mari Alexandre et leurs neufs enfants l'a poussée à se lancer en parallèle sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Amandine est carrément devenue influenceuse. Un métier qui paraît sympathique en tout point mais qui ne s'exerce pas sans respecter quelques règles. Et la maman l'a bien compris à ses dépens.

En effet, mardi 24 mai 2022, Amandine Pellissard a confié avoir été rattrapée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Elle est accusée d'avoir réalisé des placements de produits rémunérés sans indiquer la mention "#sponsorisé", laquelle est pourtant obligatoire pour préciser aux internautes qu'il s'agit d'une publicité. En story Instagram, Amandine a fait le point sur son rendez-vous survenu quelques heures plus tôt, reconnaissant son erreur. Elle assure toutefois avoir été un temps très "mal entourée" et ainsi, elle n'aurait pas été au courant de cette loi.

"J'ai commencé mon Instagram en juillet 2020 avec notre arrivée dans le premier épisode des Familles nombreuses, et rapidement, j'ai été approchée par une agence chez qui j'étais pendant plus d'un an. Pendant cette année, toutes ces choses-là, je les ignorais donc effectivement ces hashtags je ne les mettais pas sur mes posts. Aujourd'hui, je le sais, on apprend tous les jours, donc je sais comment fonctionnent les règlementations", a-t-elle déclaré.

Si les personnes avec qui elle s'est entretenue ont été "très compréhensives" vis-à-vis de son cas, Amandine Pellissard ne sait toujours pas si elle devra payer une amende. Quoi qu'il en soit, elle se réjouit de constater que son activité d'influenceuse est aujourd'hui "aussi encadrée", avec "une vraie vigilance". Son verdict devrait être rendu dans les prochaines semaines, "voire les prochains mois".