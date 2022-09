Amandine Pellissard en froid avec un membre de sa famille : face aux tensions, elle prend une grande décision

Dès ses débuts sur TF1 avec Familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard a fait comprendre que tout n'allait pas pour le mieux avec sa mère Laure. Une situation compliquée qui dure depuis l'enfance de la candidate maman de huit enfants, laquelle a été marquée par l'alcool, la drogue ou encore des agressions sexuelles. Dans un épisode diffusé en 2020, la femme d'Alexandre expliquait d'ailleurs ne plus avoir de contact avec sa maman. Cette dernière n'avait alors même pas été invitée à son mariage. Pourtant, de l'eau a coulé sous les ponts depuis et les deux femmes avaient semble-t-il réussi à se retrouver.

Amandine Pellissard et Laure ont même fait un live Instagram ensemble en décembre 2021. Mais ces derniers mois, les tensions sont apparemment réapparues. En effet, toujours sur la plateforme de partage, elle a annoncé être arrivée à bout de sa relation avec sa mère. "Je n'ai pas coupé les ponts. Mais c'est un essoufflement, de son côté aussi. Mais quand tu as des bagages [avec une personne], qu'un coup ça monte puis ça redescend... Au bout d'un moment, c'est épuisant pour ma charge mentale. J'ai envie de sérénité parce que j'arrive à mes 36 ans à la fin du mois, j'ai huit enfants et que j'ai mangé mon pain noir en quantité", a-t-elle justifié.

Ainsi, Amandine Pellissard a pris ses distances avec la grand-mère de son clan : "À un moment donné, tu n'as plus envie de relations conflictuelles, d'histoires fantastiques ou en dents de scie tout le temps. Je veux juste avoir la paix. [Entre elle et moi] c'est comme ça depuis toujours et à un moment ça ne changera plus ! Donc, c'est maintenant ou jamais pour moi de dire stop. C'était ce qu'il fallait faire. J'ai préféré dire stop".