Amandine Pellissard dévoile des photos de sa luxueuse villa... retournement de situation inattendu !

À la fin du mois d'août, Amandine Pellissard était ravie de partager une bonne nouvelle avec sa communauté. La maman de huit enfants s'apprêtait à déménager ! Et pas n'importe où. En effet, forte de son succès qui lui rapporte, elle pouvait se procurer une luxueuse villa dans le sud de la France. Un lieu de rêve dont elle dévoilait des images. Piscine somptueuse, chambres pour toute la tribu, pièces de vie XXL, paysage à couper le souffle... la maison avait tout pour lui plaire.

Mais voilà, ce coup de coeur n'a finalement pas duré. Contactée par Télé Loisirs, elle a confié avoir changé d'avis. "On s'est un peu précipité, on s'est dit on la veut, on part. Alex, quelques jours après, était un peu dubitatif, il a eu un moment d'hésitation, moi j'étais hyper motivée", a-t-elle d'abord expliqué. Mais, Amandine Pellissard a plus tard été sujette à des crises d'angoisse : "On est partis une semaine en vacances. Nadine, la nounou des enfants, qui est beaucoup plus qu'une nounou, qui est clairement leur grand-mère de coeur, et son mari, sont partis avec nous au Cap d'Agde. J'ai envoyé le chèque de caution le lundi, on est partis le samedi, j'ai reçu le contrat de location le mercredi (...) et à ce moment là, j'ai commencé à angoisse."

La star de Familles nombreuses, la vie en XXL "n'allait pas bien" et "ne parlait plus", comme le rapporte son mari Alexandre. Et pour elle de confirmer : "Je ne le sentais plus, je ne voulais plus partir aussi loin, dans une nouvelle région." Amandine Pellissard ne pouvait par ailleurs se résoudre à se séparer de sa nounou Nadine, si chère à son coeur : "On est ancré en Occitanie depuis deux ans, on adore, et je ne me sentais pas de partir si loin de Nadine et son mari. Elle est chez nous tous les jours. (...) Ça l'a peinait de voir qu'on partait et je ne me voyais pas... On commence a avoir des attaches ici".

Si le clan n'a donc plus pour projet de déménager dans le Sud, il est tout de même question pour lui de se trouver un nouveau nid douillet. "On va rester dans un périmètre assez proche; j'ai mandaté quelqu'un, un directeur d'agence immobilier, pour nous trouver une maison dans l'Hérault ou le Gard, afin qu'on garde des liens avec Nadine. (...) Donc on reste à Alès pour le moment. On va trouver notre bonheur mais beaucoup plus prêt", a-t-elle annoncé.