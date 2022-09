Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Elle change de look, les internautes relèvent un loupé...

Révélée dabs l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, Amandine Pellissard, mère de huit enfants (Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector, Octave et Léo), est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où elle est suivie par plus de 300 000 abonnés. La jeune femme y partage régulièrement son quotidien avec son compagnon Alexandre et leurs huit enfants.

Ce vendredi 9 septembre 2022, Amandine Pellissard a partagé sur Instagram une vidéo de son nouveau look. Ses cheveux deviennent plus longs mais la couleur blonde reste de mise. "Merci à mon adorable @judith_royalextension. Vous êtes au top !!!!", a-t-elle écrit en légende de ce post visiblement heureuse de sa nouvelle tête. En revanche, c'est plus mitigé du côté de ses abonnés qui relèvent un problème de démarcation : "Très jolie Amandine", "Pourquoi ne pas laisser vos cheveux naturels ? Je ne trouve pas ça très joli on voit vachement la démarcation, y'a quelque chose qui ne va pas", "Ça fait pas beau on voit trop la démarcation c'est raté mal fait pas fan du tout", "Démarcation trop voyante, c'est bien dommage", "Laissez vos cheveux naturels comme dans Familles nombreuses", peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.