Amandine Pellissard se refait la poitrine : retournement de situation, son mari Alexandre "inquiet"

Il y a quelques jours, Amandine Pellissard a fait une grande annonce sur ses réseaux sociaux. Au cours d'un nouveau live Instagram, elle révélait avoir programmé sa première opération de chirurgie esthétique. En effet, après avoir succombé à quelques injections sur le visage, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) souhaite passer un nouveau cap en retouchant à sa poitrine. Auprès de ses abonnés, elle a expliqué vouloir se débarrasser de son bonnet B pour un bonnet D grâce à une intervention en Tunisie.

Amandine Pellissard avait pour projet de s'envoler ce mardi 17 mai 2022 mais ses plans ont finalement été bouleversés... par son mari Alexandre. En effet, celui qui a récemment rencontré des pépins de santé a tout bonnement refusé qu'elle se lance dans cette aventure. "Il y a eu un petit retournement de situation. Je ne pars pas en Tunisie demain parce que mon chéri ne voulait pas que je parte si loin", a confié Amandine en story Instagram ce lundi 16 mai. Et pour lui de confirmer : "Ouais, ça fait trop loin et c'est vrai que je suis inquiet. Je ne voulais pas".

Alexandre reste néanmoins favorable à l'idée que son épouse ait recours à une augmentation mammaire. Il était simplement contre une intervention en Tunisie. C'est donc finalement à Paris que la maman de huit enfants, qui espère désespérément en avoir un neuvième, va passer sur le billard. "Du coup, je vais le faire à Paris, j'ai rendez-vous pour mon augmentation mammaire et je me fais opérer dans très peu de temps. C'est trop cool. C'est vrai qu'il a raison, en France, on a de bons chirurgiens, une bonne prise en charge, un bon accompagnement", a bien compris Amandine.

Précédemment, elle s'était expliquée sur son envie de modifier sa poitrine. "J'avais dit que je ne toucherai pas à mon corps, mais il n'y a que les c*ns qui ne changent pas d'avis. En tant que femme, j'ai envie de retrouver ma poitrine", s'était-elle justifiée. Et d'évoquer les souffrances que son corps a subi : "J'hésitais mais j'ai décidé de sauter le pas. Je vais refaire mes seins. J'ai allaité huit enfants, forcément les mamans comprendront. Quand on allaite, on n'a plus les mêmes seins qu'avant".