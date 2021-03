Amandine Petit stressée avant Miss Univers : tout ce qu'elle redoute avant le concours...

Le grand jour approche pour Amandine Petit. Notre Miss France 2021 participera à Miss Univers le 17 mai prochain à Hollywood, une ville située au nord de Miami, en Floride. Auprès de nos confrères du magazine Gala, la jolie blonde de 23 ans confie ses doutes et évoque sa préparation pour espérer succéder à Iris Mittenaere, élue Miss Univers en 2016 !

Quelques jours avant l'élection, Amandine Petit s'envolera pour les États-Unis. Elle passera normalement dix heures en vol avant d'atterrir à Miami. Une grande première pour elle ! "Je n'ai jamais voyagé aussi loin en avion. En dehors de la France, je ne connais que l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni", confie notre reine de beauté. Mais passer autant de temps dans l'appareil n'est pas sa seule source de stress : les normes du concours Miss Univers diffèrent de Miss France. "Il va aussi falloir apprendre à marcher avec des talons de quinze centimètres, adopter une autre démarche", regrette la belle, habituée à être perchée sur douze centimètres lors des concours dans l'hexagone.

Amandine Petit sur les traces d'Iris Mittenaere ?

Mais pour Amandine Petit, ce ne sont que des détails. Le plus important reste d'être forte et prête psychologiquement. Elle veut ainsi "surtout y croire du début à la fin". "Il n'y a que des gagnantes à Miss Univers, et il faut y être la gagnante des gagnantes", ajoute-t-elle, consciente que la compétition sera rude ! Avant elle, en 2016, Iris Mittenaere a réussi l'exploit de remporter la couronne de Miss Univers. Une victoire finement analysée par Amandine Petit et qu'elle explique par "plein de petits détails mis bout à bout". "Sa robe en cuir Jean-Claude Jitrois alors que les autres étaient habillées d'une façon classique, par exemple. Et lorsqu'elle a déclaré au micro que son boeuf bourguignon était le meilleur, elle a visé juste !", note la belle.

Après Amandine Petit, une autre reine de beauté tentera sa chance à Miss Univers. Clémence Botino, Miss France 2020 dont le règne a été perturbé par la Covid-19 et ses confinements, se présente à la deuxième édition de l'année organisée pour pallier justement à l'annulation de l'édition dernière. En décembre 2021, elle portera haut et fier les couleurs de la France et pourra certainement compter sur les précieux conseils d'Amandine Petit, dont elle semble très proche.

L'interview est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.