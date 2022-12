Ambre Dol (Familles nombreuses) : La terrible conséquence de sa rupture avec Alexandre sur l'un de ses enfants

Le 25 novembre 2022, les fans de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) étaient sous le choc. Ambre Dol a annoncé sa séparation avec Alexandre, qu'elle avait épousé un an auparavant. Depuis, la charmante blonde partage sa vie de maman célibataire. Une situation aussi difficile pour elle que pour ses enfants.

Le 2 décembre 2022, la maman de Jade, Maëlys et Lizandro (nés d'une précédente relation), Joaquim et Winona (fruit de son ancienne union avec le beau brun) a répondu aux questions de ses abonnés, sur Instagram. Et elle n'a pas caché que la vie n'était pas rose tous les jours depuis sa séparation avec Alexandre. "Ça questionne beaucoup de personnes. Pendant presque un mois, je n'ai fait aucune prise de parole. J'en étais incapable. Des hauts et des bas, il peut y en avoir, on ne va pas se mentir. (...) Une séparation, c'est comme un deuil, que ce soit votre choix ou le sien !", a-t-elle confié. Ambre Dol a également précisé qu'elle avait la chance d'être soutenue par ses proches et que ses enfants n'étaient pas "une roue de secours". "Je ne m'accroche pas à eux, mais je fais en sorte qu'ils puissent s'accrocher à moi à tout moment même sans raison particulière", a-t-elle conclu.

Des nuits difficiles pour Ambre Dol

Et depuis sa rupture avec Alexandre, l'un de ses enfants a particulièrement besoin d'être accroché à sa maman. Il s'agit de Joachim (4 ans), dont les nuits sont grandement perturbées depuis que son papa et sa mère ne forment plus un couple. "Mon petit Joaquim se réveille plusieurs fois dans la nuit depuis la séparation... Il se réveille en sursaut et appelle : 'Maman !' ou dit : 'Partez ! Vous faites quoi là ?' Il ne se calme que contre moi...", a-t-elle écrit dans un premier temps, le 4 décembre. Ambre Dol a ensuite précisé que c'est "un monstre aux cheveux verts" qui occupait ses cauchemars.

"Je m'en fous personnellement de me réveiller 100 fois dans la nuit, mais pour lui c'est compliqué le lendemain à l'école", a-t-elle poursuivi. Elle a ensuite demandé à sa communauté si cela leur était déjà arrivé avec leur enfant et si oui, quelle solution ils ont trouvé. L'occasion pour Ambre Dol de constater une fois de plus qu'elle pouvait compter sur sa communauté. Elle a d'ailleurs partagé quelques unes des astuces qu'elle a reçues.