Ambre Dol (Familles nombreuses), mariée 2 fois et célibataire : elle dévoile de rares photos de sa première union

Désormais seule à la tête d'une tribu de cinq enfants, Ambre Dol tâche de refaire sa vie en tant que maman célibataire. Une mission difficile pour elle qui a toujours eu un homme à ses côtés. Si les téléspectateurs de TF1 l'ont connue aux côtés d'Alexandre dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, il ne faut pas oublier que la jolie blonde a aussi eu un précédent mari, avec qui elle a eu ses trois premiers enfants : Jade, Lizandro et Maëlys.

À l'occasion du 12e anniversaire de la jeune fille, Ambre Dol s'est emparée de son compte Instagram pour y publier toute une série de photos retraçant l'évolution de sa fille. Issue d'une première union, Maëlys ne voit pas souvent son père, bien que la maman mette tout en oeuvre pour que ses trois premiers enfants puissent continuer d'avoir un lien avec son premier mari. Dans ce carrousel de clichés, Ambre Dol a d'ailleurs posté deux photos de son premier mariage. Sur la première, on peut la voir portant la petite Maëlys sur ses genoux. Visiblement très jeune et coiffée pour la circonstance, Ambre Dol arbore une mine concentrée et regarde au loin tandis que sa fille, probablement fatiguée, rêvasse une tétine à la bouche. Sur le cinquième cliché de cette série, on peut également apercevoir mère et fille se faisant un câlin. Ambre Dol est de dos et la petite Maëlys a la tête tendrement posée sur son épaule. "Joyeux anniversaire mon amour", écrit la mère de famille en légende.