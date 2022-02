Ambre Dol (Familles nombreuses) qualifiée de "sac d'os" : réaction et révélation sur son passé

Le cyberharcèlement est plus que jamais au coeur de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), depuis que la tribu Pellissard a reçu une nouvelle lettre de menace chez elle. TF1 a donc appelé les internautes à l'apaisement. Malheureusement, certains continuent de se déchaîner sur les réseaux sociaux. La preuve en est avec un commentaire dévoilé par Ambre Dol en story Instagram, le 9 février 2022.

La jeune femme ne pensait sûrement pas qu'un placement de produits allait engendrer un commentaire sur son physique. Après avoir enfilé quelques vêtements pour une marque, Ambre a découvert qu'une femme la qualifiait de "sac d'os". Un message qu'elle a souhaité mettre en avant sur son compte pour faire passer un message. "Le problème du cyberharcèlement, ce n'est pas nous, c'est tout simplement ces personnes qui en sont à l'origine. Et je me fais beaucoup de souci pour ces personnes qui au final, manquent de quelque chose dans leur vie. Donc je vous conseille d'aller consulter ou tout simplement de faire une cure de Lexomyl", a tout d'abord confié l'épouse d'Alexandre.

Ambre Dol a rappelé que, comme toutes les femmes, elle avait des complexes. Et le commentaire négatif qu'elle a reçu lui a fait penser à un ancien mal-être. "Moi pendant longtemps, je me trouvais trop maigre. Maintenant, je suis bien dans ma peau parce que j'ai appris à accepter mon corps. Beaucoup me disent que j'ai de la chance d'avoir un corps comme le mien après avoir eu cinq enfants. Après, je me sens bien dans mon corps mais j'ai des complexes comme toutes les femmes. Nous ne sommes jamais contentes de ce qu'on a. Et quand je vois une femme complexée, j'ai envie de l'aider. Et ça, ça s'appelle de l'empathie et de la bienveillance", a poursuivi la mère de famille. Elle ne comprend donc pas comment certaines personnes peuvent cracher ainsi leur venin.

Ambre Dol n'est pas la seule à être la cible de critiques sur son physique. Le 8 février dernier par exemple, Diana Blois a été comparée à un cheval. On lui a aussi reproché... de trop sourire.