Ambre Dol (Familles nombreuses), un de ses fils le visage "tout gonflé" : des images dévoilées et explications

La journée de mercredi 13 avril 2022 s'est révélée compliquée pour la tribu Dol. Ambre et son mari Alexandre de Familles nombreuses, la vie en XXL ont eu une bien mauvaise surprise. Les parents d'une famille recomposée de cinq enfants ont en effet constaté que l'un des petits derniers du clan, Joaquim avait le visage bien abîmé.

En story Instagram, Ambre Dol a filmé son jeune fils qui vient de fêter ses 4 ans, dont l'un des yeux était très gonflé (voir notre diaporama). Pour la jolie sapeur-pompier volontaire, il n'a fait aucun doute qu'il s'agissait d'une réaction allergique. "Certainement dû au chat", a-t-elle précisé. Et d'ajouter, rassurante : "Là ça a désenflé mais il était tout gonflé." Heureusement, un petit tour à la pharmacie a suffit pour que tout rentre dans l'ordre. "Mon oeil ça va mieux", a lui-même confirmé l'adorable petit garçon pour les abonnés de sa maman.

Mais la journée des galères ne faisait que commencer pour Ambre ! La suite de ses stories indique qu'elle a enchaîné les rendez-vous, notamment pour sa benjamine Winona (2 ans et demi) qui a eu besoin de lunettes, elle qui s'est révélée être astigmate. Et puis, pour couronner le tout, la fillette est tombée malade, affichant 39°C au thermomètre. "Elle est fracassée", a confié Ambre.

S'ajoute à tout cela son travail d'infirmière aux urgences que la maman "déteste planter". Avec l'aide de son entourage, toujours présent pour l'aider à s'occuper des ses enfants, Ambre Dol a donc pu retrouver ses patients dès ce jeudi 14 avril. La jolie blonde doit tout de même faire attention à prendre soin d'elle. On se souvient qu'en juillet 2021, elle avait déjà frôlé le burn-out. "Depuis trois mois je ne donne pratiquement pas de dispos aux pompiers car j'avais un peu trop tiré sur la corde depuis un an entre tout. J'ai besoin de passer plus de temps en famille, avec mon mari mais j'avais surtout besoin de repos ! Entre ma famille, les urgences, les pompiers, le tournage qui a duré quelques mois, la préparation du mariage, Instagram (car j'aime être proche de vous), les placements de produits... Je n'avais plus une seule journée pour moi et j'avais atteint vraiment la limite", expliquait-elle.