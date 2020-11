Amel Bent : Coupe XXL et joues rondes, la chanteuse sort une photo dossier

Amel Bent, nostalgique ? La populaire chanteuse a ouvert le placard à archives sur son compte Instagram, pour le plus grand bonheur de ses 624 000 abonnés. En story, elle a ainsi partagé une photo d'époque sur laquelle on peut redécouvrir son ancien look. Elle-même a préféré en rire.

Lundi 2 novembre 2020, Amel Bent faisait clairement partie de ceux qui entamaient une nouvelle semaine avec sourire et bonne humeur. Sur Instagram, elle a amusé ses nombreux fans en dévoilant une photo promotionnelle d'elle, prise vers la fin des années 2000. Apparaissant avec une coupe de cheveux très volumineuse, des joues un peu plus rondes qu'aujourd'hui - la star, qui a été égérie Weight Watchers, a beaucoup minci - et vêtue d'une ample veste de costume ouverte, a écrit en légende : "Ne lâchez rien. Sauf le coiffeur si besoin." Le tout accompagné d'un émoji rieur et d'un biceps, au son du tube You're Beautiful de James Blunt ; un très bon choix puisque ce dernier a lui aussi beaucoup de recul et d'humour sur lui-même.

Amel Bent, que l'on retrouve désormais sur le single 1,2,3 en duo avec le rappeur Hatik après le carton de sa collaboration avec Imen Es sur le titre Jusqu'au bout, peut désormais regarder des photos d'archives avec décontraction. La star âgée de 35 ans est métamorphosée et bien dans ses baskets. Outre un look dépoussiéré et dans l'air du temps, elle a aussi affiné sa silhouette. Toujours sur Instagram, elle avait d'ailleurs récemment évoqué son nouveau style. "J'ai juste la chance de travailler avec une personne qui respecte ma morphologie et prend en considération mes complexes et qui surtout sait mettre en valeur mes atouts (...) Oui, elle est révolue l'époque où on me disait : 'Je vais te mettre une tunique pour cacher ton derrière' ou 'J'ai opté pour un truc très large, ce sera plus flatteur'. Merci de réaliser mon rêve d'être habillée par les plus grands couturiers tout en respectant mon corps, ma ligne et mes courbes", disait-elle alors.