Amel Bent dans un look futuriste à la Matrix : la chanteuse se risque à des réactions "violentes" !

Amel Bent promet donc assurément de nous régaler à chacune de ses apparitions, lors de la prochaine saison de The Voice dont le tournage a débuté à la fin du mois de novembre. La chanteuse et maman de trois enfants se plaît même d'ores et déjà à nous donner des avants-goûts en partageant des images des coulisses de l'émission de TF1, comme lorsqu'elle est apparue ravissante dans une robe rose moulante et décolletée.

Mais plus que de s'apprêter, Amel Bent est surtout ravie de pouvoir reprendre son rôle de coach. "The Voice saison 12, l'aventure est lancée ! Déjà tellement de fous rires, de larmes et SURTOUT de grandes voix ! Mystérieuses, pleines d'espoir ou de peine, je ne me lasse pas d'être au premier rang de ce merveilleux spectacle plein de passion et de vérité, celui des gens qui chantent leurs vies et leurs rêves. Hâte de partager ça avec vous", avait-elle écrit sur son compte Instagram. On a hâte aussi !