Amel Bent, incident en plein concert, un musicien attaqué par une bête curieuse : "J'ai cru que j'allais m'étouffer"

Amel Bent en tête d'affiche d'un évènement musical ? Le public l'a réclamé, la Bretagne l'a fait ! Les 22 et 23 juillet 2022, la ville de Penvénan, située en Côtes-d'Armor, a effectivement reçu le Festival de Buguélès, lors duquel la chanteuse a pu croiser sa consoeur Hoshi, Silvan Areg ou encore les membres du groupe Les ogres de Barback. Et si elle garde en tête un souvenir "juste magique", l'artiste de 37 ans n'en oublie pas les quelques petits aléas de la scène... notamment l'incident qui a confronté l'un de ses musiciens à une mystérieuse créature.

J'ai cru que j'allais m'étouffer

Sur une vidéo partagée sur son compte officiel Instagram, on aperçoit effectivement Amel Bent se retourner, en pleine chanson, pour constater que l'un des membres de son équipe est en pleine bagarre contre l'inconnu. "Je partage avec vous ce grand moment où Mathyas s'est péta normal avec une bête pendant Lossa, explique-t-elle sur les réseaux sociaux. J'ai cru que j'allais m'étouffer." Quant à savoir de quel animal ou de quel insecte il s'agit... les paris sont lancés, Messieurs dames. Il paraît que les chauve-souris font actuellement des ravages !

Ils ont même pensé à bébé Z

C'est autre chose, toutefois, qu'Amel Bent conservera à l'esprit. La ferveur du public, qui chantait avec elle à l'unisson. La gentillesse des gens qui l'ont accueillie comme une reine lors du Festival de Buguélès. "Ils ont même pensé à bébé Z", précise la chanteuse. Et effectivement, elle est rentrée à la maison les bras chargés de cadeaux. Son fils, né le 4 avril 2022, a désormais la panoplie complète du petit breton puisqu'il dispose d'une marinière adorable et d'un gilet sans manche avec ancre marine brodée sur le tissu. Sans le vouloir, Amel Bent aurait-elle confirmé le prénom du frère de Sofia et Hana - 6 et 4 ans - ? Si l'on en croit le nouveau tatouage qui orne l'un de ses bras, le garçon aurait été baptisé Zayn. Ce qui correspondrait, absolument, avec "bébé Z"...