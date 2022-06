Amel Bent maman : ses enfants se lancent déjà dans la musique... trop mignon !

On ne connaît pas son prénom, c'est vrai, mais on sait qu'il a déjà la musique dans le sang ! A peine né, le fils d'Amel Bent à le sens du rythme, comme sa maman l'a prouvé avec joie sur les réseaux sociaux. Le mardi 14 juin 2022, la belle chanteuse de 36 ans a effectivement partagé deux vidéos sur lesquelles on aperçoit son jeune fils - le visage camouflé pour respecter son intimité, bien sûr - en pleine session musicale. Elle le tient sur ses genoux, d'abord, alors qu'elle interprète son duo Lossa en version acoustique. On voit finalement deux enfants taper comme des forcenés avec des baguettes sur une petite boîte en écoutant le titre... sans doutes les petites Sofia et Hana. Validé par la famille !

Sortir une nouvelle chanson avec trois enfants à charge, ce n'est certes pas chose aisée pour une maman solo - son époux Patrick Antonelli est incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Sein. En plus de son petit dernier, qui a rejoint la famille le 4 avril 2022, Amel Bent est mère de deux filles, Sofia, 6 ans et Hana, 4 ans. Lors d'un live organisé via son compte Instagram, la chanteuse avouait effectivement qu'il avait été compliqué, pour elle, de mêler vie personne et professionnelle ces derniers mois et de sortir, en temps et en heure, un nouveau titre.

J'avais oublié comment les bébés criaient beaucoup

"Le premier mois, ça a été un peu énervé, expliquait-elle. J'avais oublié comment les bébés criaient beaucoup. J'avais du mal à me concentrer, j'ai eu des moments spéciaux, surtout le matin ! J'ai eu des petits rushs où je me retrouvais à coiffer ma fille avec une main, à donner le biberon à mon fils avec l'autre..." Il faut croire que ses efforts ont payé puisque, malgré les maux de têtes, les hésitations et les réveils multiples toutes les nuits, Amel Bent est parvenue à offrir son Lossa au public, en featuring avec Benny Adam, le 10 juin 2022. En quelques jours seulement, les deux artistes ont déjà récolté plus de 150 000 écoutes. Joli début pour cette chanson ensoleillée qui va tourner durant toute la saison estivale...