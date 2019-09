Amel Bent sexy et déchaînée : elle se lâche sur du Beyoncé !

Vendredi 6 septembre, Amel Bent était déchaînée dans le deuxième prime de The Voice Kids sur TF1. Et pour cause, la chanteuse de 34 ans a convaincu de nombreux talents de rejoindre son équipe. Afin de fêter cela, elle a souhaité faire une "marche de la joie". L'occasion pour elle de dévoiler ses talents d'imitatrice de Beyoncé !

Lors de cette nouvelle soirée exceptionnelle, Amel Bent a été subjuguée par le passage sur scène d'Océane. L'adolescente de 15 ans a interprété Natural Woman d'Aretha Franklin et a rendu fous les coachs. Afin de s'assurer qu'elle rejoindrait sa team, Amel Bent a même bloqué la pauvre Jenifer. Une stratégie payante puisque Océane l'a choisie pour la suite de l'aventure. Folle de joie, Amel Bent a alors voulu exprimer sa joie sur scène. Sur le tube Crazy in Love de Beyoncé, l'interprète de Ma philosophie s'est lâchée.

Elle a dansé comme la diva internationale et n'avait franchement rien à lui envier. En jean taille haute moulant et top blanc à manches bouffantes, la maman de Sofia (3 ans) et Hana (1 an) a joué des hanches et remué son corps comme jamais devant ses collègues médusés. La future coach de The Voice 2020 qui a perdu beaucoup de kilos après sa deuxième grossesse était tout simplement canon. Une perte de poids due d'abord un drame personnel, puis à une alimentation plus saine. Il y a quelques mois, Amel Bent avait en effet expliqué sur Instagram : "Ma première grosse perte de poids a été involontaire puisque je me suis simplement sous-alimentée face à un problème perso qui m'a radicalement coupé l'appétit après ma première grossesse (-17 kg en 4 mois). Ensuite, j'ai repris un peu de poids (6-7 kg), puis tout reperdu après ma deuxième grossesse. Aujourd'hui, je suis stable, car je mange très sain (grâce à ce que je cuisine pour mes filles) et j'ai arrêté soda, fast-food, pain et fromage. Du coup, ça bouge plus. Pas de sleeve, ni régime draconien, mais presque aucun excès, et sûrement un changement hormonal en vieillissant et avec les grossesses."