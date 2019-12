American Gods : Viré, Orlando Jones (Anansi) crie au racisme et accuse

Jouer un dieu ne garantit pas l'immortalité dans une série, Orlando Jones l'a appris à ses dépens : l'acteur américain, qui a tenu pendant deux saisons le rôle de Mr. Nancy, alias le dieu farceur afro-caribéen Anansi, dans la fascinante série American Gods (Starz, disponible sur Amazon), a été évincé alors qu'une troisième saison du show est attendue. Sur les réseaux sociaux, l'acteur de 51 ans crie au racisme.

"Vous pensiez que j'avais oublié ? Voyons...", teasait vendredi 13 décembre 2019 Orlando Jones sur son compte Instagram. Et le lendemain, près de trois mois après avoir été viré d'American Gods, "#boom" : il y publiait deux vidéos dans lesquelles il s'exprime avec véhémence sur son renvoi, incriminant explicitement le nouveau showrunner de la série, Charles Eglee, en charge du pilotage de la saison 3. Selon lui, le nouvel homme fort estimerait que l'attitude de son personnage, en colère, vindicatif et péremptoire, n'enverrait pas un bon signal à la communauté afro-américaine. "Oh c'est vrai, cet homme blanc est assis dans le fauteuil de celui qui décide. Et je suis certain qu'il a plein de super amis noirs qui le conseillent et qui lui ont bien fait comprendre que s'ils ne se débarrassaient pas de ce dieu furieux de Mr. Nancy, il risquait de lancer une insurrection façon Denmark Vesey [leader d'une révolte d'esclaves sanglante au XIXe siècle, NDLR] dans ce pays", accuse-t-il.

Dans la saison 2 d'American Gods, Mr. Nancy/Anansi s'emporte contre Ibis (le dieu égyptien Thot, incarné par l'acteur Demore Barnes) et Bilquis (une déesse de l'amour apparentée à la Reine de Saba, jouée par l'actrice d'origine nigériane Yetide Badaki), furieux que ces derniers restent neutres dans la guerre entre anciens et nouveaux dieux, alors que, selon lui, les dieux africains devraient être solidaires et se battre ensemble étant donné que personne ne se battra pour eux. Un motif de l'intrigue auquel ses accusations concernant son éviction font aujourd'hui écho...