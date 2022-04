Amir "effondré" à cause d'un trou de mémoire en direct : "Ça s'est mal fini"

C'est en 2014 qu'Amir s'est fait connaître par le public français en participant à la saison 3 de The Voice. Il n'a pas remporté l'émission mais a presque la même carrière que son gagnant de la même année Kendji Girac. Huit ans plus tard, Amir monte sur les planches pour le théâtre cette fois-ci. Dans Sélectionné, il incarne Alfred Nakache, nageur professionnel rescapé des camps d'Auschwitz, seul-en-scène de Steve Suissa. Mais ce n'est pas en récitant un texte par coeur qu'il a débuté. Loin de là ! Avant de débarquer en France, Amir a tenté de lancer sa carrière de chanteur en Israël, pays dont il est originaire, grâce à Nouvelle Star, télé-crochet auquel il a participé. Mais tout ne s'est malheureusement pas déroulé comme prévu pour lui à l'époque.

Ce jeudi 14 avril, Amir n'a pas caché sa joie de se retrouver au côté de Michel Fugain dans C à Vous. Fan de l'interprète d'Une belle histoire, le papa de Mikhaël, né de sa relation avec Lital, son épouse, a justement évoqué le mauvais souvenir qu'il avait de cette chanson. A l'époque, il est donc candidat de Nouvelle Star en Israël et s'apprête à chanter en direct. Il choisit ce titre de Michel Fugain, qu'il connaît par coeur. Sa tête va malheureusement lui jouer des tours à ce moment-là : "Je n'étais pas très expérimenté à l'époque, a-t-il confié à Anne-Elisabeth Lemoine. J'ai eu un trou de mémoire et ne sachant pas affronter ce moment en plein direct, je me suis assis sur le sol, effondré, en larmes. Ils m'ont fait sortir de l'émission tout de suite mais ça a été un truc que j'avais envie de réparer."

Pensant qu'il allait avoir droit à une seconde chance, le chanteur a vite déchanté : "Ce n'est pas arrivé." Mais en bon optimiste qu'il est, Amir préfère voir le bon côté des choses. S'il s'était souvenu des paroles, il ne serait peut-être pas arrivé là où il est aujourd'hui : "Quelque part, cet épisode de ma carrière, cette descente, m'a donné une volonté de revanche pour revenir plus tard, plus fort et plus expérimenté. Je pense que ça a joué un rôle." Le parcours d'Amir : c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est le cas de le dire...