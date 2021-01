Amir : Fier, la "deuxième femme de sa vie", Elodie, s'est mariée

Bonne route mon amour

En légende de ce cliché, l'interprète du titre Ma Lumière écrit : "2020 n'a pas été à la hauteur, OK. Mais quelle chance de pouvoir la clôturer ainsi. Aujourd'hui j'ai vu ma petite soeur, mon bébé, grandir. Souriante, lumineuse, elle rejoignit son prince. Élodie, bonne route mon amour." Grand frère protecteur, l'artiste ne manque pas de prévenir son beau-frère qu'il ferait mieux de se tenir à carreau. "Kevin, prends bien soin d'elle t'as intérêt" ajoute-t-il avant de poursuivre, sur une note plus légère "2020 vous a aimés, ça se sent. [Sur la photo - deux des femmes de ma vie, un petit instant avant la rencontre] Bon 2021 les amis, plein de joies. Et la santé".

Une publication déjà likée par plus de 36 000 abonnés, tous admiratifs de cette sublime mariée et du lien fraternel qui semble si fort entre Amir et Elodie. "Toutes mes félicitations à ta soeur", "Magnifique ! Une vraie princesse !", "Beaucoup de bonheur aux mariés !", "Félicitations! Plein de bonheur à vous. Et Bonne année Amir ainsi que ta famille" peut-on lire en commentaires de cette photographie. Très proche de sa belle-soeur, Lital (la femme d'Amir) a également publié un cliché avec elle sur Instagram.