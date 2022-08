Amir papa très impliqué : il dévoile un drôle de tuto pour les biberons

Amir est l'un des invités de la nouvelle émission La Grande Battle Musicale présentée par Eric Antoine et diffusée ce jeudi 18 août sur M6. Une émission tournée dans le Théâtre Antique d'Orange et à laquelle participent Elodie Gossuin, Jean-Luc Lemoine, Vanessa Guide et Donel Jack'sman qui forment l'équipe jaune ainsi que Jérôme Anthony, Rachel Legrain-Trapani, Camille Lacourt et Sophie Feriani qui forment l'équipe violette.

Pour Amir, l'été 2022 aura sûrement été marqué par la naissance de son deuxième fils Or le 4 juillet dernier. "Tu t'appelles Or... Ce petit mot qui veut dire "Lumière" dans la langue de mes ancêtres. Je ne sais pas si c'est ton beau visage ou si on t'a simplement choisi un rôle, mais ce nom te va à ravir mon fils", avait-il écrit en légende d'une tendre photo de lui et son fils le 11 juillet dernier. Or est le fruit de sa relation avec sa femme Lital avec laquelle il a eu un fils aîné, Mikhaël né en février 2019.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le beau ténébreux de 38 ans prend son rôle de papa très à coeur. Mardi 16 août, l'interprète de J'ai cherché a publié une vidéo hilarante sur TikTok où on le voit chez lui sans doute dans la salle de bain en train de faire un tuto pour les biberons. À croire qu'il prépare des biberons pour quatre enfants en même temps. Sans doute deux biberons pour ses enfants le jour et deux biberons à l'heure du coucher. "Moi quand j'ai eu mes jumelles", "Super papa", "En mode concentration", "J'adore", "Mes sincères félicitations", peut-on lire parmi les commentaires de ses abonnés.