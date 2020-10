Anaïs Camizuli en couple trois mois après la rupture avec son mari ? Mise au point musclée

Pour Anaïs Camizuli et son mari Sultan, c'est la rupture. C'est le 19 octobre 2020 sur Instagram qu'elle a annoncé la nouvelle. "Depuis presque trois mois, nous avons pris d'un commun accord la décision de se séparer. Une décision difficile certes, mais qui à l'heure d'aujourd'hui est plus facile pour nous, car on s'entend mieux", expliquait l'heureuse maman de la petite Kessi (1 an). D'après des rumeurs, la belle aurait déjà retrouvé l'amour... Ce mardi 27 octobre 2020, elle s'est saisie de son compte Instagram afin de répondre à ces racontars.

D'après les informations du blogueur Aqababe, Anaïs Camizuli serait au casting de la prochaine saison de La Bataille des couples (TFX)... avec un certain Stéphane, qui serait son nouveau compagnon ! Sans plus attendre, la belle a démenti. "Apparemment j'ai un nouveau compagnon ? Merci les pseudos journalistes et les réseaux sociaux de me tenir informée de ma vie sentimentale..., lance-t-elle de manière ironique mais agacée. Du coup vous pouvez me dire (vu que vous savez mieux nos vies que nous) si je vais gagner à l'EuroMillions ? En fait, plus besoin de voyante, vous êtes là..."

Anaïs Camizuli très énervée : gros coup de gueule contre "les hypocrites"

Après avoir mis les choses au clair concernant sa supposée relation avec Stéphane, Anaïs Camizuli, qui s'était déjà séparée de son époux par le passé, a poussé un coup de gueule contre "celles qui critiquent à longueur de journée 'les filles de télé-réalité'". "Comment ça se passe quand on fait la pub de vos salons de coiffure, vos salons d'esthétique, vos sites de vêtements et j'en passe, on devient des meufs géniales à vos yeux, pour votre intérêt ? Quand il faut nous faire des GRANDS sourires et nous envoyer des messages adorables avec des coeurs du coup, là aussi, on est des meufs géniales ? Bande d'hypocrites et d'intéressées ! Je vous surnomme les 'Y'a bon'", lâche-t-elle.

Et de poursuivre, toujours à propos de ses haters : "Par contre, soyons sincères, juste un peu, vous êtes les premières à espérer que les productions vous contactent, et pour 5 euros par jour en moonwalk vous allez en tournage. Vous êtes des comiques ! Je vais me répéter, quand vous aurez la culotte propre vous pourrez juger les autres ! Mais c'est tellement plus facile de juger les autres que de se juger soi-même. PS : La fille de télé-réalité est en train d'écrire en faisant caca, comme quoi on est comme vous. Peut-être mieux que vous-même ! Et c'est ce qui vous dérange tellement ! Soyez heureux, je vous le souhaite."

Une mise au point on ne peut plus claire !